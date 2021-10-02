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Ayşe Hatun Önal’ın acı kaybı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.10.2021
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Ayşe Hatun Önal’ın acı kaybı

Eski manken ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Önal’ın cenazesinin bugün Osmaniye'ye bağlı Cevdetiye beldesinde toprağa verildi.

Şarkıcı ve manken Ayşe Hatun Önal'ın Osmaniye'de yaşayan 75 yaşındaki annesi Şengül Önal yaşadığı evde gece saatlerinde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

Önal'ın cenazesinin bugün Osmaniye'ye bağlı Cevdetiye beldesinde toprağa verildi.

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