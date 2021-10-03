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İbrahim Tatlıses konser anlaşması yaptı! Alacağı ücret dudak uçuklattı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.10.2021
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İbrahim Tatlıses konser anlaşması yaptı! Alacağı ücret dudak uçuklattı

Uzun zamanın ardından konser vererek adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, Belarus’ta yapacağı konserler için milyon dolarlık anlaşmaya imza attı. Şarkıcı, 5 konser için tam 3 milyon dolar (26.6 milyon lira) alacak.

İbrahim Tatlıses sahnelere geri döndü! 2011'de başından vurulan ve uzun zaman tedavi olan Tatlıses, seneler sonra ilk konserini 23 Eylül 2021'de Kuruçeşme Açıkhava'da verdi.

Tatlıses senelerin ardından konserlere geri dönüş yapacağı gece için servet harcamıştı.

5 KONSER VERECEK

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'ın o konserlerden sonra kısmeti açıldı. İbrahim Tatlıses, Belarus'un başkenti Minsk'teki ünlü bir otelde ve yılbaşında olmak üzere beş konser verecek.

26.6 MİLYON TL

Ünlü isim dört konser için 500'er bin dolar, yılbaşı konseri için de 1 milyon dolar alacak.

Tatlıses, Belarus konserlerinden toplamda 3 milyon dolar (26.6 milyon lira) kazanacak.

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