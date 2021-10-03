İbrahim Tatlıses konser anlaşması yaptı! Alacağı ücret dudak uçuklattı
Uzun zamanın ardından konser vererek adından söz ettiren İbrahim Tatlıses, Belarus’ta yapacağı konserler için milyon dolarlık anlaşmaya imza attı. Şarkıcı, 5 konser için tam 3 milyon dolar (26.6 milyon lira) alacak.
İbrahim Tatlıses sahnelere geri döndü! 2011'de başından vurulan ve uzun zaman tedavi olan Tatlıses, seneler sonra ilk konserini 23 Eylül 2021'de Kuruçeşme Açıkhava'da verdi.
Tatlıses senelerin ardından konserlere geri dönüş yapacağı gece için servet harcamıştı.
26.6 MİLYON TL
Ünlü isim dört konser için 500'er bin dolar, yılbaşı konseri için de 1 milyon dolar alacak.
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