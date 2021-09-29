İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın evine haciz geldi

Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak için geçtiğimiz yıl özel bir bankadan 500 bin liralık kredi çekildi. Çıtak da söz konusu kredi için kefil oldu.

İCRALIK OLDU

Ancak kredi taksitleri ödenmeyince banka ihtarname gönderdi, ardından da icra müdürlüğüne başvurdu.

EVİNİN SATIŞI&NBSP;İSTENDİ

Banka borca karşılık, kefil olan Dilan Çıtak'ın üstüne kayıtlı Fatih'teki evin satışını istedi. Konuyla ilgili Sabah'a konuşan Dilan Çıtak, "O para annem için çekildi. Ben de kefil olmuştum. Borcu annem halledecek" dedi.