İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın evine haciz geldi
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, annesi için bankadan 500 bin lira kredi çekti. Taksitler ödenmeyince başı derde giren Çıtak'ın evine haciz geldi. Çıtak, “O para annem için çekildi. Ben kefil olmuştum. Borcu kendisi halledecek” dedi.
Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak için geçtiğimiz yıl özel bir bankadan 500 bin liralık kredi çekildi. Çıtak da söz konusu kredi için kefil oldu.
İCRALIK OLDU
Ancak kredi taksitleri ödenmeyince banka ihtarname gönderdi, ardından da icra müdürlüğüne başvurdu.
EVİNİN SATIŞI&NBSP;İSTENDİ
Banka borca karşılık, kefil olan Dilan Çıtak'ın üstüne kayıtlı Fatih'teki evin satışını istedi. Konuyla ilgili Sabah'a konuşan Dilan Çıtak, "O para annem için çekildi. Ben de kefil olmuştum. Borcu annem halledecek" dedi.