Gönül Yazar’ın acı kaybı! 37 yaşında hayatını kaybetti

Usta sanatçı Gönül Yazar'ın kardeşi Belkıs Özener'in torunu koronavirüse yenildi. Acı haberi ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.

Akay, paylaşımında 'Gönül Yazar'ın kız kardeşi usta sanatçılardan Belkıs Özener, çok büyük bir acı ile yıkıldı. Belkıs Hanım'ın torunu 37 yaşındaki kanun sanatçısı Atilla Ateren, koronavirüse yakalandı ve geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybetti. Cenazesi bugün öğlen namazında Tuzla Tepeören Semerkand Kültür Merkezi'nden son yolculuğuna uğurlandı' dedi.

Akay, sözlerine diyerek 'Başta Gönül Yazar ve Belkıs Özener olmak üzere tüm ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. Nur içinde yatsın inşallah' son verdi.