İrem Derici hayali için kesenin ağzını açtı! Konser için servet harcadı

Yıllar önce katıldığı 'Beyaz Show' programında Beyazıt Öztürk'e en büyük hayalinin Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde konser vermek olduğunu söyleyen İrem Derici, bu hayalini gerçekleştirdi. Ünlü şarkıcı, açık hava sahnesini dolduran hayranlarına müzik ziyafeti çekti.

Derici, Harbiye konserinde dört farklı kostüm giydi. İki bölümden oluşan konserde; ünlü şarkıcı, özel güvenlik eşliğinde gelen ve sahnede taktığı özel tasarım, 2 milyon TL değerindeki pırlanta yüzük ve kolyeleri ile göz kamaştırdı. Renk efektleri ve ışık oyunlarıyla görsel bir şölene dönüşen konserinde İrem Derici'ye 30 dansçı eşlik etti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İrem Derici, Harbiye'de gördüğü yoğun ilgi karşısında duygusal anlar yaşadı. Derici; "Ağlamam çok zordur ama bu sevgi karşılığında mutluluk gözyaşlarım bunlar, iyi ki varsınız. Bu sahne benim hayalimdi, sayenizde hayal gerçek oldu" diyerek, Harbiye'yi dolduran binlerce İstanbulluyu selamladı.

ÜNLÜLER YALNIZ BIRAKMADI

İrem Derici'nin ilk Harbiye konserine ünlü isimler de büyük ilgi gösterdi. Konseri izlemeye gelenler arasında; Derici'nin kardeşleri, babası Hulusi Derici, Enis Arıkan, Sinan Akçil, Burcu Kıratlı Akçil, Ahmet Çelenk, Bedük, Onur Büyüktopçu, Kerimcan Durmaz, Ece Seçkin, Derya Uluğ, Fırat Çelik, Burak Altındağ, Cem Bekar ve Bedük vardı.

Cem Belevi aşkını yalanlan Derici, "Hayatımda biri olursa sırtıma alıp geleceğim kurbanlık koyun gibi" diyerek güldürdü. Konsere gelmeyen Cem Belevi, Derici'ye çiçek gönderdi.