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Ebru Yaşar meslektaşlarını topa tuttu: Özenti ve eğreti duruyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.09.2021
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Ebru Yaşar meslektaşlarını topa tuttu: Özenti ve eğreti duruyor

Harbiye Açıkhava konseri için çalışmalara devam eden Ebru Yaşar, önceki gün kıyafet provasına gitti. Sesine güvenen şarkıcı, “Sahneye mayoyla çıkmak bence eğreti duruyor” diyerek popçulara gönderme yaptı.

Güçlü sesi ve yorumuyla milyonların gönlünde taht kuran Ebru Yaşar, önceki gün yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. 4 Ekim'de Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde vereceği konser öncesi kıyafet provası için City's Nişantaşı'na giden şarkıcı, cesur açıklamalar yaptı.

Giyeceği sahne kıyafetinin oldukça iddialı olacağını söyleyen Ebru Yaşar, "Kendimce iddialı. Açık değil. Mayo bikini değil, sahneye yakışacak bir kıyafet" dedi. Hadise, Hande Yener ve Gülşen gibi popçuları akıllara getiren Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahnede mayo giymek çok iddialı bir iş. Büyük sahnelerde belki 'evet' çok güzel oluyor ama bizde biraz özenti gibi duruyor sanki. Ben sahnede mayo giymeyi eğreti buluyorum."

Ebru Yaşar, son dönemde kadın starların iddialı sahne kostümlerini eğreti bulduğunu söyleyip, tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

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