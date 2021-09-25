Ajda Pekkan savaş açtı! O paylaşımları affetmedi

Ajda Pekkan, kendisine ait görüntüleri sosyal medyadan izinsiz paylaşanlara savaş açtı.

Avukatı Sadettin Dayıoğlu'na direktif verdi. İhtarlara rağmen görüntüyü kaldırmayanlar hakkında; 1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezası istemiyle dava açılacak.

KAPTANDAN ANLAMLI HEDİYE

Ajda Pekkan önceki akşam KüçükÇiftlik Park'ta ilk kez sahne aldı. Pekkan'a Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncülük elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, şampiyonada giydiği formasını hediye etti. Kuliste formayı yetkililerden teslim alan süperstar, takım kaptanına teşekkürlerini iletti.

Konsere Erkan Özerman, Saffet Emre Tonguç, Mahmut Anlar, Ender Sanal, Taner Horoz, Begüm Kütük, Erdil Yaşaroğlu, Tuğkan gibi ünlü isimler katıldı.