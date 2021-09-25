25 Eylül reyting sonuçları nasıl oldu? Kırmızı Oda, Yalancı, Arka Sokaklar kim birinci?
25 Eylül reyting sonuçları nasıl oldu? Televizyon izleyicileri dizilerin reytinglerinin nasıl olduğunu merak ediyor. Dün akşam televizyonlarda yayımlanan Kırmızı Oda, Yalancı, Arka Sokaklar gibi dizilerin yanı sıra birçok program da ekranlara geldi. Reytinglerin zirvesine hangi yapımın yerleştiği de merak konusu oldu. Peki; 25 Eylül reyting sonuçları nasıl oldu? Kırmızı Oda, Yalancı, Arka Sokaklar kim birinci oldu? İşte detaylar!
25 Eylül reyting sonuçları nasıl oldu? Reytinglerde birinci olan yapımın hangisi olduğu merak ediliyor. 25 Eylül Kırmızı Oda, Yalancı, Arka Sokaklar kim birinci sorusuna yanıt aranıyor. Televizyon izleyicileri dizilerin birbirleriyle girdiği reyting yarışını merakla takip ediyor. Haberimizden güncel reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
25 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI NASIL OLDU?
Bu haftaki reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI – 18 EYLÜL
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