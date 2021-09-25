25 Eylül reyting sonuçları nasıl oldu? Kırmızı Oda, Yalancı, Arka Sokaklar kim birinci?

25 Eylül reyting sonuçları nasıl oldu? Reytinglerde birinci olan yapımın hangisi olduğu merak ediliyor. 25 Eylül Kırmızı Oda, Yalancı, Arka Sokaklar kim birinci sorusuna yanıt aranıyor. Televizyon izleyicileri dizilerin birbirleriyle girdiği reyting yarışını merakla takip ediyor. Haberimizden güncel reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz.