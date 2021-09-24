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Beşiktaş'a hakaret eden Serdar Ortaç canlı yayında özür diledi! O akşam alkol almıştım alkol gerçekten çok kötü bir şey

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.09.2021 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021
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Beşiktaş’a hakaret eden Serdar Ortaç canlı yayında özür diledi! O akşam alkol almıştım alkol gerçekten çok kötü bir şey

Adana'da katıldığı programda Beşiktaş'a hakaretlerde bulunan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, katıldığı canlı yayında Beşiktaş camiası ve taraftarından özür dileyerek affını istedi. Olayın yaşandığı akşam alkollü olduğunu söyleyen Ortaç "O içki var ya o içki Allah belasını versin. Babalar oğulları affeder, bakalım affedecekler mi?" ifadelerini kullandı.

Adana'da verdiği konserde Beşiktaş'a hakaret eden ünlü sanatçı Serdar Ortaç katıldığı bir televizyon programında çok pişman olduğunu ifade ederken Beşiktaş camiasından özür diledi.

Serdar Ortaç yaptığı açıklamada "Büyük bir hata yaptım affedin. O akşam alkol almıştım. Alkol gerçekten çok kötü bir şey. Salı günü Ajax maçında Beşiktaş forması giyeceğim" ifadelerini kullandı.

İÇKİNİN ALLAH BELASINI VERSİN

O içki var ya o içki Allah belasını versin. Babalar oğulları affeder, bakalım affedecekler mi? Çarşı'nın kinci olmadığını düşünüyorum. Asil insanlar, tanıyorum hepsini. Affederler diye düşünüyorum.

BÖYLE HATALAR YAPMAMAN LAZIM

Bizim millet sinirlidir. Yapacak bir şey yok. Bir de Serdar Ortaç olmuşsun. Böyle hatalar yapmaman lazım. Neyse cezam çekiceğim. Suçluyum çünkü.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI ÇOK KÜFÜR ETTİ

Beşiktaş taraftarı çok küfür etti, ana avrat. Bütün taraftar, kızdılar tabi. Ben futbolkolik olsam ben de kızardım.

BABA NOLUR AFFET DERİM

Ahmet Nur Çebi'yi görsem direk önce yanına giderim baba nolur affet derim. Orada bir bakarım tavrına. Beni silmişse üzülürüm arkamı döner giderim. Ama böyle bir şey için silmez herhalde.

NE OLMUŞTU?

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sahnede söylediği sözlerle tepki çekti! Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçın bitmesinin ardından sahnede şarkısını yarıda kesen Serdar Ortaç, yaptığı hareketler ve söylediği sözlerle Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti.

SERDAR ORTAÇ'IN SAHNEDEKİ SÖZLERİ TARAFTARI KIZDIRDI

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Beşiktaş - Adana Demirspor maçının ardından sahnede şarkısını yarıda bıraktı ve Adana Demirspor'un son dakikada attığı golü yorumladı. Ortaç 'Telefondan bana gösterdiler. Adana Demirspor, bu hafta ağzına s... ey O yüzden onun için zıplayacağız. Bravo Adana!" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç’tan Beşiktaş’a hakaret! SERDAR ORTAÇ'TAN BEŞİKTAŞ'A HAKARET!

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