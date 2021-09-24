İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra konser verdi! "Bu bir milli piyango..."

"HER ŞEY DE ALLAH'TAN GELİR..."

Sahneye çıktığı ilk anda duygusal anlar yaşayan Tatlıses, konseri kendisine çıkmış bir milli piyango olarak tanımladı ve "Allah, 'yürü ya kulum' derse, kimse ona 'dur' diyemez. Her şey de Allah'tan gelir. Sizleri seviyorum, sayıyorum. Mutluyum." dedi.