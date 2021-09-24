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İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra konser verdi! "Bu bir milli piyango..."

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.09.2021 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021
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İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra konser verdi! Bu bir milli piyango...

Uzun yıllar sahnelerden uzak kalan usta sanatçı İbrahim Tatlıses, Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde hayranlarıyla yeniden bir araya geldi. Konsere sanat dünyasından bir çok isim ve sevenleri katıldı. Tatlıses'in açıklamaları konsere damgasını vurdu.

"İmparator" lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 12 yılın ardından "Kuruçeşme Açıkhava Konserleri" kapsamında Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı.

Konserde sanatçı için özel bir dekor tasarlanırken, geniş bir orkestra ekibi İbrahim Tatlıses'e eşlik etti.

"HER ŞEY DE ALLAH'TAN GELİR..."

Sahneye çıktığı ilk anda duygusal anlar yaşayan Tatlıses, konseri kendisine çıkmış bir milli piyango olarak tanımladı ve "Allah, 'yürü ya kulum' derse, kimse ona 'dur' diyemez. Her şey de Allah'tan gelir. Sizleri seviyorum, sayıyorum. Mutluyum." dedi.

"SABAHA KADAR SÜREBİLİR"

İki bölümden oluşan konserde gece yarısına dek sahnede kalan usta sanatçı, sabaha kadar konser verebileceğini ifade etti.

GÖNÜLLERE TAHT KURAN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

Seyircilerin de şarkılara eşlik ettiği konserde İbrahim Tatlıses, "Haydi Söyle", "Bebeğim", "Kavur Balıkları", "Evlerinin Önü Boyalı Direk", "Yalnızım" ve "Ne Sevdalar Yaşadım"ın da aralarında bulunduğu birçok sevilen eser seslendirdi.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Şafak Sezer, Gülben Ergen ve Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın yanı sıra sanat dünyasından birçok kişi izleyiciler arasında yer aldı.

Biletlerin günler öncesinde tükendiği konser, 24 ve 25 Eylül'de de Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleştirilecek.

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