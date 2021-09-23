Sibel Can’ın modacısı Nihan Peker arasında kriz çıktı! Borçlarını ödemede arası açıldı
Sahnelerin en şık isimlerinden olan Sibel Can’ın modacısı Nihan Peker’le arası açıldı. İddiaya göre ünlü sanatçı, özel tasarım kıyafetler hazırlattığı modacısına aylar geçmesine rağmen ödeme yapmayınca kriz çıktı.
Yıllardır sahnelerdeki kostümlerine servet ödeyen Sibel Can, bu kez aldığı kıyafetlerin parasını ödemeyerek şık olmayan bir harekete imza attı. Ünlü sanatçının yıllardan beri birlikte çalıştığı, sahne ve klipleri için özel tasarım kıyafetler diktirdiği ünlü modacı Nihan Peker'e borçlu olduğu öğrenildi.
BİRİKEN BORÇLARINI ÖDEMEDİ
Konuşulanlara göre sahnelerinde Nihan Peker imzalı kıyafetler tercih eden ve son olarak geçtiğimiz yıl "Hayat" albümündeki "Bil Diye Söylüyorum" şarkısına çektiği klipte Peker imzalı 5 kıyafet giyen Can, biriken borçlarını ödemedi. Modacının, yurt dışından getirttiği özel kumaşlarla sahnesine şıklık kattığı Sibel Can'ın kendisine olan umursamaz tavırlarına üzüldüğü öğrenildi.
DOSTLARINA DERT YANDI
Nihan Peker'in yakın çevresine "Yıllardan beri birlikteyiz. Dostluklar paradan tabii ki önemli. Ama bir emek harcadım ve sanki hiçbir emeğim yokmuş gibi davranılması beni üzüyor" diyerek dert yandığı konuşulanlar arasında. Sosyete ve sanat camiasından birçok ünlü isimle çalışan Nihan Peker'in, Sibel Can'la arasına mesafe koyduğu ve uzun süredir kendisiyle görüşmediği de iddia edildi.
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