Metin Hara savcılığa koştu: Aşağılandım psikolojim bozuldu
Bir dönem Adriana Lima ile yaşadığı aşkla olay olan Metin Hara, hakkında çıkan haberler için savcılığa koştu. İlişkisiyle ilgili yorumların ve diploması olmamasına rağmen tabip unvanını kullanmasını eleştiren haber ve paylaşımların kaldırılması için başvuruda bulunan Hara, “O haber ve yorumlar beni aşağılıyor, psikolojimin çökmesine neden oluyor” dedi.
Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile bir dönem yaşadığı aşkla manşetlerden düşmeyen yazar Metin Hara, savcılığa başvurdu.
HABERLERİN ENGELLENMESİNİ İSTEDİ
Hara, dilekçesinde; yaşadığı aşk ilişkileriyle ilgili yorumların özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini, diploması olmadığı halde hasta tedavi ediyormuş gibi gösterilip 'büyücü, efsuncu' gibi benzetmelerin kendisini toplum önünde küçük düşürdüğünü, aşağılandığını ve psikolojik çöküntü yaşadığını vurgulayıp bu haber ve içeriklerin engellenmesini talep etti.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Savcılık olayla ilgili takipsizlik kararı verdi. Ancak Hara karara itiraz etti.
Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, takipsizlik kararını kaldırdı. Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan yeni soruşturma sonrası sosyal medya üzerinden Hara ile ilgili yorumlar yapan kişinin Pelin Olgun olduğu tespit edildi.
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