Sadakatsiz yeni sezon ne zaman, neden başlamadı? Sadakatsiz yeni sezon bu akşam başlayacak mı? 22 Eylül Kanal D....
Sadakatsiz yeni sezon ne zaman, neden başlamadı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Sadakatsiz'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Başrollerinde; Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Cansu Dere'nin yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. İşte, Sadakatsiz yeni sezon ne zaman, neden başlamadı? Sadakatsiz yeni sezon bu akşam başlayacak mı? 22 Eylül Kanal D....
Sadakatsiz yeni sezon ne zaman, neden başlamadı? Sadakatsiz yeni sezon bu akşam başlayacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yaz sezon arasının sona ermesinin ardından diziler bir bir ekranlara dönüş yapıyor. Çarşamba akşamları sevenlerinin karşısına çıkan Sadakatsiz'in 2. sezon tarihi merakla bekleniyor. İşte, Sadakatsiz yeni sezon ne zaman, neden başlamadı? Sadakatsiz yeni sezon bu akşam başlayacak mı? 22 Eylül Kanal D....
SADAKATSİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sadakatsiz dizisi yeni sezon bölümleri ile 29 Eylül akşamı izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezon fragmanında Asya, 'Neden yaşıyoruz? Eskiden olsaydı kalbimiz bizi hayatta tutmak için binlerce ton kan pompalıyor derdim. Ama şimdi neden yaşıyoruz bilmiyorum ama tek bildiğim mutlu olmak ve mutlu etmek istediğim.' diyor.
Volkan ise bir görüşmede, 'Eşimle oğlum burada, İstanbul'dalar. Onlar önden geldiler ev için. Bir de kızım var Zeynep. O benimle Tekirdağ'da. Orada birkaç işi toparlamak için bulunuyorum. Sonra Zeynep'i de alıp buraya geleceğim.' diyor.
Fragmanın finalinde ise Derin'in tekerlekli sandalyede oturduğu görülüyor.
22 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI
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