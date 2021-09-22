Danla Bilic’in sevgilisi Yusuf Engin kimdir? Yusuf Engin kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Danla Bilic sevgilisi Yusuf Engin kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İş insanı Yusuf Engin'in ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile ilişkisi olduğu iddia edildi. Magazin basınında yer alan haberlere göre ikilinin görüntülendiği ve Engin'in Danla Bilic'in sevgilisi olduğu iddia edildi. Peki; Yusuf Engin kimdir?