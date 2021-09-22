Danla Bilic’in sevgilisi Yusuf Engin kimdir? Yusuf Engin kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Danla Bilic sevgilisi Yusuf Engin kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Danla Bilic’in sevgilisinin Yusuf Engin olduğu iddia edildi. Magazin basınında çıkan haberlere göre; Danla Bilic ve iş insanı Yusuf Engin görüntülendi. İkilinin görüntülenmesinin ardından Yusuf Engin kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor sorularına yanıt aranmaya başlandı.
Danla Bilic sevgilisi Yusuf Engin kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İş insanı Yusuf Engin'in ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile ilişkisi olduğu iddia edildi. Magazin basınında yer alan haberlere göre ikilinin görüntülendiği ve Engin'in Danla Bilic'in sevgilisi olduğu iddia edildi. Peki; Yusuf Engin kimdir?
YUSUF ENGİN KİMDİR?
Ünlü Youtuber Danla Bilic, sevgilisi Poyraz Teoman'la ayrıldıktan kısa bir süre sonra yeni aşka yelken açtı. Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in yeni sevgilisi ünlü iş insanı Yusuf Engin oldu. Yusuf Engin ile birlikte görüntülenen Danla Bilic'in yeni sevgilisi merak konusu oldu.
Yusuf Engin, Engin Grup parfüm şirketinin hissedarlarından biridir. Yusuf Engin, Engin Grup Holding'te Engin Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezun olan Yusuf Engin, Rizelidir.
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