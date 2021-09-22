Kuruluş Osman bugün var mı yok mu? 22 Eylül Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Kuruluş Osman bugün var mı yok mu? 22 Eylül Kuruluş Osman bugün var mı sorusunun yanıtı dizinin izleyenleri tarafından merak ediliyor. ATV’de geçtiğimiz sezonlarda ilgiyle izlenen yerli dizi Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu için heyecan dorukta. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin Twitter hesabından yeni sezon ile ilgili paylaşım yapıldı. Peki; Kuruluş Osman bugün var mı yok mu? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
22 Eylül Kuruluş Osman bugün var mı yok mu? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? ATV ekranlarında her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen dizinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Dizinin geçtiğimiz sezonunda Osman Bey ilerleyen bölümlerde babası Ertuğrul Gazi'nin obaya döndüğünü öğrenmişti. Peki; Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman bugün var mı yok mu?
KURULUŞ OSMAN BUGÜN VAR MI YOK MU?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bugün yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.
KURULUŞ OSMAN 1. SEZONDA NELER YAŞANDI?
Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir.
Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir.
Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.
KURULUŞ OSMAN 2. SEZONDA NELER YAŞANDI?
Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır.
Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey bizans ordusunu bertaraf eder. Ancak Osman Bey yoğun işlerinden dolayı Ertuğrul Bey'in obaya geldiğinden haberi yoktur. Osman Bey ilerleyen bölümlerde babası Ertuğrul Gazi'nin obaya döndüğünü öğrenecektir.
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