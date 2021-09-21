Yiğit Marcus Aral kimdir, ne iş yapıyor? Yiğit Marcus Aral Kerem Kamışlı olayı nedir?
Yiğit Marcus Aral kimdir, ne iş yapıyor? Magazin gündemine oturan Yiğit Marcus Aral Kerem Kamışlı kavgası giderek büyüyor. Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin’in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral ve Kerem Kamışlı arasında skandal kavganın devam ettiği öğrenildi. Daha önce yaşanan kavgada Yiğit Marcus Aral, Sabancıların torunu Kerem Kamışlı’yı denize atmıştı. Bu gelişmenin ardından Yiğit Marcus Aral’ın saldırıya uğradığı öğrenildi.
Yiğit Marcus Aral kimdir, ne iş yapıyor? Yiğit Marcus Aral Kerem Kamışlı olayı nedir? Magazin dünyasını sarsan olayın ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. Şevval Şahin, ilişkisinin bitmesinin ardından Sabancıların torunu Kerem Kamışlı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak Aral'ın Kerem Kamışlı'yı denize atmasının ardından olay büyümüştü. Şimdi de Aral saldırıya uğradı ve darp edildi.
YİĞİT MARCUS ARAL KEREM KAMIŞLI OLAYI NEDİR?
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ve Survivor'da yarışmasının ardından popüler olan Marcus Aral ile bir ara ilişkilerini noktalamıştı.
Şevval Şahin, ilişkisinin bitmesinin ardından Sabancıların torunu Kerem Kamışlı ile aşk yaşamaya başlamış ancak bunu kaldıramayan arcus Aral, Kamışlı'yı sandalye ile birlikte denize atmıştı.
İddiaya göre dün akşam evinin önünde saldırıya uğrayan Yiğit Marcus Aral, eminiyetten çıkarken görüntülendi.
5 kişinin saldırısına uğrayan Marcus Aral'ın yüzünde morluklar ve kırıklar oluştu. Marcus Aral ifadesinde "Kerem'in selamı var deyip 5 kişi üsütme saldırdı" dedi.
YİĞİT MARCUS ARAL KİMDİR?
Aral, 20 Kasım 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yaşamını 2010 yılından itibaren ABD'de sürdüren Yiğit Marcus Aral'ın asıl mesleği yazılım mühendisliğidir. İstanbul'da 3 yıl modellik ajansında çalıştı. Eğitimini University of Miami'de tamamladı ve 2018'de Survivor'a gönüllüler takımıyla katıldı.Annesi Nevin Aral, İstek Vakfı'nda eğitmenlik yapan Marcus Aral, model Adriana Lima ile arkadaşlığı ile de dikkat çekmişti.
2018 Türkiye Güzellik Kraliçesi Şevval Şahin ile birliktelik yaşadı. Çift kısa süre önce ayrıldıklarını duyurmuştu. Yiğit Marcus Aral 1.82 metre boyunda, 78 kilo ve akrep burcudur.
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