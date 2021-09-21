Yiğit Marcus Aral kimdir, ne iş yapıyor? Yiğit Marcus Aral Kerem Kamışlı olayı nedir?

YİĞİT MARCUS ARAL KEREM KAMIŞLI OLAYI NEDİR?

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ve Survivor'da yarışmasının ardından popüler olan Marcus Aral ile bir ara ilişkilerini noktalamıştı.

Şevval Şahin, ilişkisinin bitmesinin ardından Sabancıların torunu Kerem Kamışlı ile aşk yaşamaya başlamış ancak bunu kaldıramayan arcus Aral, Kamışlı'yı sandalye ile birlikte denize atmıştı.