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Trafikte sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı ilk kez konuştu: Öncesinde fiziki taciz var

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
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Trafikte sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı ilk kez konuştu: Öncesinde fiziki taciz var

Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte yol verme tartışması yaşadığı Recep Karaaslan’ın yüzüne tükürmüştü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından şarkıcı büyük tepki tepki toplamıştı. Yaşanan olay sonrası ilk kez konuşan Arıcı, "Olayın başında sözlü ve fiziki taciz var..." dedi. Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan, bugünkü köşesinde Irmak Arıcı’yı kaleme aldı. İşte o yazı…

Mustafa Ceceli ile yaptığı düetle adını duyuran Irmak Arıcı, skandal bir harekete imza atmış, trafikte tartıştığı adamın suratına tükürmüştü. Olayın ardından hiçbir açıklama yapmayan 23 yaşındaki şarkıcı, günler sonra sessizliğini bozdu.

İşte Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan'ın Irmak Arıcı ile ilgili o yazısı…

Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürmüş ve herkesi şoke etmişti.

Günlerce bu hadisenin videoları televizyonlarda döndü, gazetelerde yazılıp, çizildi. Ancak Arıcı, hiçbir açıklama yapmadı.

Belki haklı olsa bile sessiz kalmak zorunda kaldı. Çünkü o yaptığı tükürük hamlesi her şeyi bertaraf ediyordu. Şimdi olayın üzerinden zaman geçip sular durulunca konuşmak istedim Arıcı'yla; "O gün yaşananlar nasıl bu hale geldi?" diye...

Arıcı, "Aslında yaşananların son saniyelerini görüp beni linç ettiler. Olayın başında sözlü ve fiziki taciz var. Yine de sevenlerimi üzdüğüm için çok üzgünüm. Yakında her şeyi anlatacağım" dedi.

"Olayın başında sözlü ve fiziki taciz var..." Bu cümleler hiç hoş değil ve böyle bir başlangıç varsa tükürük eylemi az bile kalmış...

Umarım bir an önce bu gerçekler ortaya çıkar da Irmak Arıcı, psikolojik bir yalnızlık içerisine düşmeden, yine güzel eserler üretip milyon izlenmeler elde edip konserlerine devam eder.

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