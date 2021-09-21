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Boran Kuzum'un acı kaybı! Son yolculuğuna uğurladı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.09.2021
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Boran Kuzum’un acı kaybı! Son yolculuğuna uğurladı

Son olarak ‘Saygı 2’ dizisinde rol alan Boran Kuzum, aldığı acı haberle yıkıldı. Kuzum'un babası Bora Kuzum'un hayatını kaybetti. Bora Kuzum'un cenazesi ise dün Ankara'da defnedildi.

1. sezonuyla büyük ilgili toplayan "Saygı" dizisinin bugün gerçekleştirilecek olan 2. sezon galasından acı haber geldi. Dizinin başrol oyuncusu Boran Kuzum'un babası Bora Kuzum vefat etti.

Saygı dizisinin yönetiminden gelen habere göre, dizinin gösterimi gerçekleşecek ancak pek çok oyuncu galada bulunmayacak.

ANKARA'DA DEFNEDİLDİ

Başrol oyuncusu Boran Kuzum'un babasının cenazesi ise dün Ankara'da defnedildi.

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