Boran Kuzum’un acı kaybı! Son yolculuğuna uğurladı

1. sezonuyla büyük ilgili toplayan "Saygı" dizisinin bugün gerçekleştirilecek olan 2. sezon galasından acı haber geldi. Dizinin başrol oyuncusu Boran Kuzum'un babası Bora Kuzum vefat etti.

Saygı dizisinin yönetiminden gelen habere göre, dizinin gösterimi gerçekleşecek ancak pek çok oyuncu galada bulunmayacak.

ANKARA'DA DEFNEDİLDİ

Başrol oyuncusu Boran Kuzum'un babasının cenazesi ise dün Ankara'da defnedildi.