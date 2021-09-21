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Hadise Aleyna Tilki'yi altıya katladı! Rekor fiyata anlaştı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.09.2021
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Hadise Aleyna Tilki’yi altıya katladı! Rekor fiyata anlaştı

Hadise, dijital oyun 'PUBG mobile'ın yeni reklam yüzü oldu. Yaptığı reklam anlaşmasıyla 1 milyon dolar (yaklaşık 9 milyon TL) kazanan güzel popçu, bir önceki reklam yüzü olan Aleyna Tilki'yi 6'ya katladı.

Dünyaca ünlü dijital oyun PUBG mobile, yeni tanıtım dönemi için Hadise ile anlaştı. Türkiye'de daha önce Ece Seçkin ve Reynmen gibi isimleri kullanan marka son olarak Aleyna Tilki ile anlaşmıştı. Tilki'nin anlaşması biter bitmez ise, PUBG yeni bir isimle anlaşmasını yaptı.

YENİ YÜZ HADİSE OLDU

Milyonlarca kullanıcısı olan oyunun Türkiye'deki tanıtım yüzü Hadise oldu. Şu sıralar Mehmet Dinçerler aşkıyla yüzü gülen popçunun, yaptığı reklam anlaşmasıyla da cebinin güldüğü ortaya çıktı.

ALEYNA TİLKİ'Yİ ALTIYA KATLADI

Hadise'nin tanıtım yüzü olduğu dijital oyundan 1 milyon doları (Yaklaşık 9 milyon TL) cebine koyduğu öğrenildi. Dünya starı olma yolunda ilerleyen Aleyna Tilki'nin ise aynı firmanın reklamından 1 milyon 500 bin lira aldığı iddia edilmişti. Hadise'nin Aleyna'yı fiyat olarak neredeyse 6'ya katlaması şaşkınlık yarattı.

Aleyna Tilki, aldığı parayla rakibi Hadise'nin gerisinde kaldı.

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