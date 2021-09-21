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Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu açıklandı mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2021
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Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu açıklandı mı?

Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında her pazartesi ekrana gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi geçen sezona damga vurmuştu. Birçok izleyici TRT'nin sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu başlama tarihini merak ediyor. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu açıklandı mı?

Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları merak ediliyor. Yeni dizi Alparslan Büyük Selçuklu için geri sayım başladı. Dizinin heyecanla beklenilen yeni fragmanı izleyici karşısına çıktı. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu açıklandı mı?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Fahriye Evcen, 'Ne aradığını bilmeyen, bulduğunda tanıyamaz. Kurdun izi at sırtında cihana hükmeden atalarının izidir. Bu Hak aşığı Türklerin efsanesidir.' diyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

Alparslan rolünü oynayacak isim ise Barış Arduç oldu. Arduç'un partneri ise Fahriye Evcen.

Eski kadrodan Mehmet Özgür ile Mim Kemal Öke'nin yer alacağı kadroda Gizem Karaca, Barış Ağcı, Erdinç Gülener, Esila Umut, Korel Cezayirli gibi ünlü isimler yer alıyor.

Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun'u canlandıracak. Arduç ise Alp Arslan karakterine hayat verecek. Alparslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandırıyor.

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