Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden başlamadı? EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak? Kadroda kritik vedalar...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden başlamadı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Birçok dizinin yeni sezon tarihi hakkında açıklama gelirken, EDHO hayranları gelecek haberleri bekliyor. Diğer yandan kadrodan önemli isimlerin ayrılık iddiaları sonrasında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden başlamadı? EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak? Kadroda kritik vedalar...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden başlamadı? EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Başrollerinde; Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Ceren Benderlioğlu ve Yunus Emre Yıldırımer'in paylaşığı dizinin yeni sezon tarihi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden başlamadı? EDHO 7. sezon...
EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.
Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.
Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.
EDHO NE ZAMAN?
Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.
Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Eylül ayının son haftası gibi ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?
EDHO yeni bölüm yayın tarihi hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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