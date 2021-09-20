Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden başlamadı? EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak? Kadroda kritik vedalar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden başlamadı? EDHO 7. sezon ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Başrollerinde; Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Ceren Benderlioğlu ve Yunus Emre Yıldırımer'in paylaşığı dizinin yeni sezon tarihi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden başlamadı? EDHO 7. sezon...

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.