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Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek'in korku dolu anları: Bitsin bu taciz dayanamıyorum artık

MAGAZİN Sabah
Giriş Tarihi: 20.09.2021
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Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek’in korku dolu anları: Bitsin bu taciz dayanamıyorum artık

Son dakika haberine göre: Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, sosyal medyada kendisine sürekli taciz mesajları atan kişiyi, kapısının önünde görünce korku dolu anlar yaşadı.

Dizi ve filmlerin aranılan oyuncularından Dilara Aksüyek sosyal medya hesabından arka arkaya mesajlar aldı. Mesajı gönderen kişi, oyuncuya aşık olduğunu, tanışmak istediğini ve kendisine bir şans vermesini istiyordu.

Aksüyek cevap vermeyince mesajların ardı arkası kesilmedi. Üstelik öfke dolu ifadelerle tehdit edilmeye başlandı.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Aynı şahıs, bir gün sonra oyuncunun kapısına araçla gidip onu gözetlemeye başladı. Takibe başlayan şahıs, gittiği kafede karşısına çıkıp mesajları atanın kendisi olduğunu söyleyince korkuya kapılan Aksüyek, polisi arayıp yardım istedi.

Karakola götürülen 31 yaşındaki Mehmet A., oyuncuyu sevdiğini söyledi. Aksüyek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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