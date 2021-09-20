Melis Sezen’den milyonluk hediye! Servet ödedi

SERTVET ÖDEDİ

Genç yıldızlar arasında gerek oyunculuğu gerekse mütevazılığı ile en dikkat çeken isim olan Melis Sezen, kendisine 2021 model C kasa bir Mercedes satın almış. Yeni arabası için kesenin ağzını açan Melis Sezen, 1 milyon liradan fazla bir para ödemiş.