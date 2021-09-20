Melis Sezen'den milyonluk hediye! Servet ödedi
Masumiyet dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen, yaptığı reklam anlaşmasıyla da adından söz ettirdi. Dizilerden kazandıklarının yanında reklamdan hatrı sayılır bir gelir elde eden genç oyuncu kendisini ödüllendirdi. Reklamdan kazandığı parayla kendisine araç alan Sezen, servet ödedi.
Son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Melis Sezen, Türkiye'nin en önemli, dünyanın ise sayılı telefon operatörleri arasında yer alan Turkcell ile reklam anlaşması imzalamıştı.
Dizilerden kazandıklarının yanına reklam gelirini de ekleyen Melis Sezen, kendisini ödüllendirdi.
Takvim'in haberine göre, güzel oyuncu buradan kazandığı parayla ayaklarını yerden kesti.
SERTVET ÖDEDİ
Genç yıldızlar arasında gerek oyunculuğu gerekse mütevazılığı ile en dikkat çeken isim olan Melis Sezen, kendisine 2021 model C kasa bir Mercedes satın almış. Yeni arabası için kesenin ağzını açan Melis Sezen, 1 milyon liradan fazla bir para ödemiş.
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