20 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Melis Sezen'den milyonluk hediye! Servet ödedi

Melis Sezen'den milyonluk hediye! Servet ödedi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.09.2021
ABONE OL
Melis Sezen’den milyonluk hediye! Servet ödedi

Masumiyet dizisiyle yıldızı parlayan Melis Sezen, yaptığı reklam anlaşmasıyla da adından söz ettirdi. Dizilerden kazandıklarının yanında reklamdan hatrı sayılır bir gelir elde eden genç oyuncu kendisini ödüllendirdi. Reklamdan kazandığı parayla kendisine araç alan Sezen, servet ödedi.

Son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Melis Sezen, Türkiye'nin en önemli, dünyanın ise sayılı telefon operatörleri arasında yer alan Turkcell ile reklam anlaşması imzalamıştı.

Dizilerden kazandıklarının yanına reklam gelirini de ekleyen Melis Sezen, kendisini ödüllendirdi.

Takvim'in haberine göre, güzel oyuncu buradan kazandığı parayla ayaklarını yerden kesti.

SERTVET ÖDEDİ

Genç yıldızlar arasında gerek oyunculuğu gerekse mütevazılığı ile en dikkat çeken isim olan Melis Sezen, kendisine 2021 model C kasa bir Mercedes satın almış. Yeni arabası için kesenin ağzını açan Melis Sezen, 1 milyon liradan fazla bir para ödemiş.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA