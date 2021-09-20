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Masterchef bu hafta kim elendi? 19 Eylül Masterchef hangi isim gitti? O isim şaşkınlık yarattı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.09.2021
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Masterchef bu hafta kim elendi? 19 Eylül Masterchef hangi isim gitti? O isim şaşkınlık yarattı...

Masterchef bu hafta kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Masterchef'te bu hafta elenen isim belli oldu. MasterChef Türkiye 2021'de yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı. Tv8 ekranlarında 19 Eylül Pazar akşamı sevenleri ile buluşan MasterChef’te eleme adayı olarak belirlenen, Azize Polat, Mert Ateş Durukan, Tunahan Ak, Hasan Biltekin, Burcu Önal ve Mustafa Ozan ikili turda yarışmada kalmak için adeta zamanla yarıştı. İşte, Masterchef bu hafta kim elendi? 19 Eylül Masterchef hangi isim gitti? O isim şaşkınlık yarattı...

Masterchef bu hafta kim elendi? 19 Eylül Masterchef hangi isim gitti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Azize, Hasan ve Burcu potadan çıkarken, kalan üç isim finale kaldı. Büyük rekabete sahne olan eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim merak ediliyor. İşte, Masterchef bu hafta kim elendi? 19 Eylül Masterchef hangi isim gitti? O isim şaşkınlık yarattı...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Altı eleme adayının bulunduğu MasterChef'te, Danilo, Somer ve Mehmet Şef ilk turda yarışmacılardan ilk turda ana ürünü pirinç olan yaratıcı tabak hazırlamalarını istedi. Bu tur için yarışmacılara verilen sürenin sonunda şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Eleme finalinin ikinci turunda Tunahan, Ateş ve Mustafa kalırken diğer isimler bu hafta potadan çıkmayı başardı.

Eleme turunda ise bu kez üç yarışmacıdan Mehmet Şef'in imza tabağı olan Gece Gibi Siyahyapılması istendi. Bu zorlu yemek için yeniden tezgah başında geçen yarışmacılar kazanmak için tüm hünerlerini sergiledi.

Tadım yapan şefler oy birliği ile final eleme oyununun galibinin Mustafa olduğunu açıkladı. Rakiplerinden daha az başarılı tabak yaparak elenen yarışmacı ise Tunahan oldu. Tunahan ve Ateş şeflerin kararının ardından birbirlerine sarılarak ağladı. O anlar stüdyoda duygusal dakikalara neden oldu.

MASTERCHEF 2021'DE ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?

Kırmızı ve mavi takım arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası eleme adayları belli olmuştu. Son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım, birinci ve ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmıştı. Dokunulmazlık oyunları sonrasında yapılan oylama ile Azize Polat, Mert Ateş Durukan, Tunahan Ak, Hasan Biltekini Burcu Önal ve Mustafa Ozan eleme adayları olarak belirlenmişti.

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