Masterchef bu hafta kim elendi? 19 Eylül Masterchef hangi isim gitti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Azize, Hasan ve Burcu potadan çıkarken, kalan üç isim finale kaldı. Büyük rekabete sahne olan eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim merak ediliyor. İşte, Masterchef bu hafta kim elendi? 19 Eylül Masterchef hangi isim gitti? O isim şaşkınlık yarattı...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Altı eleme adayının bulunduğu MasterChef'te, Danilo, Somer ve Mehmet Şef ilk turda yarışmacılardan ilk turda ana ürünü pirinç olan yaratıcı tabak hazırlamalarını istedi. Bu tur için yarışmacılara verilen sürenin sonunda şefler yapılan yemeklerin tadına baktı. Eleme finalinin ikinci turunda Tunahan, Ateş ve Mustafa kalırken diğer isimler bu hafta potadan çıkmayı başardı.