Yargı dizisi oyuncuları kimlerdir? Yargı dizisi konusu nedir, hangi diziden uyarlama?
Yargı dizisi oyuncuları kimlerdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında başlayacak Yargı dizisi hakkında detaylar merak ediliyor. Kanal D’nin yeni dizisi Yargı’nın ilk tanıtımı yayımlandı. Yeni sezon dizileri arasında yer alan Yargı dizisinin çekim yeri merak ediliyor. İşte, Yargı dizisi oyuncuları kimlerdir? Yargı dizisi konusu nedir, hangi diziden uyarlama?
Yargı dizisi oyuncuları kimlerdir? Yargı dizisi konusu nedir, hangi diziden uyarlama? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D'nin yeni dizisi Yargı'nın ilk tanıtımı yayımlandı. Yeni sezon dizileri arasında yer alan Yargı dizisinin çekim yeri merak ediliyor. İşte, Yargı dizisi oyuncuları kimlerdir?
YARGI DİZİSİ KONUSU NE?
Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.
Bir cinayet vakasının buluşturduğu Savcı Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ile Avukat Ceylin'in (Pınar Deniz) ters köşelerle dolu hikayesini ekranlara taşıyacak 'Yargı', 19 Eylül Pazar akşamı Kanal D'de başlıyor. Heyecanla beklenen dizinin yayınına günler kala ilk bölümünden ön izleme sahnesi seyirciyle buluştu. İdealist Savcı Ilgaz ile sınır tanımayan Avukat Ceylin'in tartışmasından kesitlerin seyirciyle buluştuğu sahne izleyenlere aynı zamanda zıt karakterlere sahip ikilinin çekişmeli ilişkisinden de ipuçları veriyor.
OYUNCULARI KİMLER?
Yargı dizisi oyuncuları arasında Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.
YARGI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yargı dizisinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştiriliyor..
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