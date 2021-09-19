Yargı dizisi oyuncuları kimlerdir? Yargı dizisi konusu nedir, hangi diziden uyarlama? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D'nin yeni dizisi Yargı'nın ilk tanıtımı yayımlandı. Yeni sezon dizileri arasında yer alan Yargı dizisinin çekim yeri merak ediliyor. İşte, Yargı dizisi oyuncuları kimlerdir?

YARGI DİZİSİ KONUSU NE?

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.