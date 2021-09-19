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Paylaşımı ele verdi! Aleyna Tilki'ye eleştiri yağdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.09.2021 Güncelleme Tarihi: 19.09.2021
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Paylaşımı ele verdi! Aleyna Tilki’ye eleştiri yağdı

Estetik yaptırdığı iddialarını yalanlayan Aleyna Tilki, paylaşımıyla kendisini ele verdi. Bir estetik merkezinden paylaşım yapan Tilki'ye, genç yaşta estetik yaptırdığı için eleştiri yağdı. "Estetik yaptırma çocuk kal biraz" yorumları geldi.

Aleyna Tilki, paylaşımlarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Kalçasına yağ enjekte ettirip, dudaklarını şişirttiği konuşulan genç şarkıcı, sürekli estetik iddialarını yalanlasa da önceki gün yaptığı paylaşımla kendisini ele verdi.

"ÇOCUKLUĞUN KALMADI KOCA KAZIK OLDUN"

Bir estetik merkezinden paylaşım yapan Aleyna'yı görenler, "Oraya gezmeye gitmedin heralde?" diye sordu. Eleştirilere kulağını tıkayan 21 yaşındaki şarkıcı, "Çiçek Kız" notuyla bir fotoğrafını paylaştı. Tilki'ye "Senin çocukluğun kalmadı. Koca kazık oldun", "Estetik yaptırma çocuk kal biraz" yorumları geldi.

ÇİÇEK KIZ SOLDU

Bu pozunu 'Çiçek kız' notuyla paylaşan Tilki'ye estetik eleştirileri geldi.

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