Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş OSman yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? atv ekranında yayınlanan iki sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman'da üçüncü sezon için geri sayım başladı. Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan dizinin takipçileri yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş OSman yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte haberin detayları...
Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? atv ekranlarında yayınlanan ve çarşamba akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da yeni sezon heyecanı sürüyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kuruluş Osman'da üçüncü sezona yeni oyuncular katılıyor. Peki, Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman başlayacak? ATV Kuruluş OSman yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın 3'üncü sezon fragmanı henüz yayınlanmadı ve yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Kuruluş Osman, çok yakında üçüncü sezon bölümleriyle atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
İşte yeni sezonunda kadroda yer alacak isimler:
YILDIRAY ŞAHİNLER
SERHAT KILIÇ
ŞEYDA KORKMAZ
RÜZGAR AKSOY
CAN BARTU ASLAN
MELİS GÜLHAN
TÜM EZBERLERİ ALT ÜST EDECEK
'Kuruluş Osman' dizisi yapımcısı, senaristi ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin yeni sezon çekimlere başlaması ile ilgili yaptığı açıklamada yeni hikaye ve karakterlerle, kurulan dünyayla üçüncü sezonda dizinin hikayesinin büyüdüğünü ve tüm ezberleri alt üst edeceklerini izleyiciye müjdelemişti.
KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Osman Bey'in tüm çabasına rağmen Dukas'ın birlikleri ile tekfurların askerleri birleşti ve büyük bir ordu teşekkül etti. Selçuklu Sultanı Mesud da söz verdiği gibi ordusuyla birlikte gelerek Osman Bey ve Türkmen beylerinin alpleriyle birlikte saf tuttu. İki taraf da son hazırlıklarını görüp savaş planlarını yaptıktan sonra ordular karşı karşıya geldi.
Savaşın ilk gününde Türk ordusu kahramanca savaşıp düşmana büyük zaiyat verdi ancak Konya'dan gelen bir haber dengeleri değişirdi. Karamanoğlu ordusunun Konya'ya yürüdüğünü haber alan Sultan Mesud, başkenti korumak üzere komutayı Osman Bey'e bırakarak geri dönmek zorunda kaldı.
Türk ordusu sayıca dezavantajlı duruma düşmesine rağmen, Osman Bey zekice bir strateji belirledi. Bizans ordusunun merkezini oluşturan Dukas yönetimindeki Makedon birliklerinin bozulması halinde savaşın kazanılacağını hesaplayan Osman Bey, alpleri ile birlikte merkezde yer alarak Makedon birliğini hedef aldı. Osman Bey, savaşın en kritik anında geri çekilerek düşmanı aldattı ve üzerine çekti.
Bizans ordusunun düzeninin bozulması ile Gündüz Bey, Sultan Mesud'un bıraktığı Selçuklu birliği ile birlikte harekete geçti ve düşman ordusunun tüm dengesi bozuldu. Osman Bey, savaş meydanında Dukas'ın cezasını keserken, dağılan orduyu toparlayamayan Nikola yaralı olarak kaçmayı başardı.
Osman Bey'in büyük zaferi uç bölgesinde büyük coşkuya sebep olurken, Nikola'nın ajanı Zoe, Malhun Hatun'u zehirlemeyi planladı. Bir süredir davranışlarından şüphelendiği Zoe'yi göz hapsine alan Bala Hatun, son anda oyunu bozdu ve Malhun Hatun'un hayatını kurtarıp haini yakaladı.
Zaferin üzerinden altı ay geçmişken, Osman Bey beklediği müjdeli haberi aldı. Osman Bey, Malhun Hatun'un dünyaya getirdiği oğluna Orhan adını verirken, Osman Bey'e bir evlat müjdesi de Bala Hatun'dan geldi.
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