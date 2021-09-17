Yeni sezona flaş isimler... Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. sezon hangi tarihte başlayacak?

Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman 3. sezon hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ATV'nin ilk iki sezonuyla oldukça iyi bir çıkış yakalayan dizisi Kuruluş Osman'ın 3. sezonu için artık geri sayım başlamış durumda. Dizinin hayranları yeni sezon için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. İşte, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları sete çıktı. Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna Eylül ayının son haftası başlaması öngörülüyor.