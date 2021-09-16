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Barbaroslar dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor? Barbaroslar oyuncu kadrosunda kimler var? İşte gelişmeler...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.09.2021
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Barbaroslar dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor? Barbaroslar oyuncu kadrosunda kimler var? İşte gelişmeler...

Barbaroslar dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam sevenlerinin karşısına çıkıyor. Güçlü isimleri kadrosunda bulunduran dizinin oyuncu kadrosu ve çekildiği yer merak ediliyor. İşte, Barbaroslar dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor? Barbaroslar oyuncu kadrosunda kimler var? İşte gelişmeler...

Barbaroslar dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor? Barbaroslar oyuncu kadrosunda kimler var? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilecek yeni dizisi Barbaroslar bu akşam ilk bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Pelin Akil gibi isimleri kadrosunda bulunduran dizinin detayları merak ediliyor. İşte, Barbaroslar dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor? Barbaroslar oyuncu kadrosunda kimler var?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da gerçekleşiyor. Dizi için özel plato ve gemiler hazırlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi İstanbul Beykoz'da çekiliyor.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NEDİR?

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan (Oruç Reis)

Ulaş Tuna Astepe (Hızır Reis)

Yiğit Özşener (Pietro)

Pelin Akil (İsabel)

Yetkin Dikinciler (İshak)

Bahadır Yenişehirlioğlu (Derviş)

Melis Babadağ (Zeynep)

İsmail Filiz (Kılıçoğlu)

Caner Topçu (İlyas)

Gülcan Arslan (Despina)

Devrim Evin (Antuan)

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