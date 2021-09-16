Barbaroslar dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor? Barbaroslar oyuncu kadrosunda kimler var? İşte gelişmeler...

Barbaroslar dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor? Barbaroslar oyuncu kadrosunda kimler var? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilecek yeni dizisi Barbaroslar bu akşam ilk bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Pelin Akil gibi isimleri kadrosunda bulunduran dizinin detayları merak ediliyor. İşte, Barbaroslar dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor? Barbaroslar oyuncu kadrosunda kimler var?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da gerçekleşiyor. Dizi için özel plato ve gemiler hazırlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi İstanbul Beykoz'da çekiliyor.