Reytingler karman çorman oldu! 16 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı...

16 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 16 Eylül günü yayımlanan diziler arasında hangisinin tepede yer aldığı merak ediliyor. Bu akşam Trt1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Kanal D'de Camdaki Kız ve Atv'de Bir Zamanlar Çukurova yapımları ekrana geldi. İşte, 16 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı...

16 EYLÜL 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Eylül 2021 perşembe gününün reyting sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Güncel reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.