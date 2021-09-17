Reytingler karman çorman oldu! 16 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı...
16 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Perşembe akşamı birbirinden iddialı diziler ekranlara geldi. TRT 1 ekranlarında Barbaroslar dizisi yayın hayatına merhaba dedi. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oluyor. Vatandaşlar rekabet dolu günde hangi dizinin birinci olduğunu merak ediyor. İşte, 16 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı...
16 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 16 Eylül günü yayımlanan diziler arasında hangisinin tepede yer aldığı merak ediliyor. Bu akşam Trt1'de Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Kanal D'de Camdaki Kız ve Atv'de Bir Zamanlar Çukurova yapımları ekrana geldi. İşte, 16 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı...
16 EYLÜL 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
16 Eylül 2021 perşembe gününün reyting sonuçları yarın saat 10:00'da açıklanacak. Güncel reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
2 - CAMDAKİ KIZ
3 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET)
4 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
5 - CAMDAKİ KIZ (ÖZET)
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 - CAMDAKİ KIZ
2 - CAMDAKİ KIZ (ÖZET)
3 - MASTERCHEF TÜRKİYE
4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
5 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
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