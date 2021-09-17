Kerem Sabancı Kamışlı'nın yeni yuvası göz kamaştırdı! Tek tek alıp saray yaptı
Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi, genç iş insanı Kerem Sabancı Kamışlı, bu kez Boğaz’da aldığı yalıyla adından söz ettiriyor. Erhan-Emine Sabancı Kamışlı çiftinin 28 yaşındaki oğulları Kerem, Kanlıca’daki Dr. Mazhar Tan Yalısı’nın yeni sahibi oldu.
Türkiye güzeli Şevval Şahin'le yaşadığı olaylı kaçamakla adını duyuran iş insanı Kerem Sabancı Kamışlı'nın yeni yuvası göz kamaştırıyor. Kamışlı, Kanlıca'daki Dr. Mazhar Tan Yalısı'ndaki dört daireyi tek tek satın alıp birleştirdi ve kendine 40 milyon dolarlık görkemli bir saray inşa ettirdi.
KISKANÇ ESKİ SEVGİLİ ONU DENİZE ATTI
Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi, genç iş insanı Kerem Sabancı Kamışlı, adını tüm Türkiye'ye yaşadığı ilginç bir olayla duyurdu. Kamışlı, Türkiye güzeli Şevval Şahin'le yemekteyken mekana Şahin'in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral gelmişti. Kıskançlık krizine giren Marcus, Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle birlikte denize atmıştı.
ADI BU KEZ YALIYLA ANILDI
Kamışlı, bu kez de Boğaz'da aldığı yalıyla adından söz ettiriyor. Erhan-Emine Sabancı Kamışlı çiftinin 28 yaşındaki oğulları Kerem, Kanlıca'daki Dr. Mazhar Tan Yalısı'nın yeni sahibi oldu.
Yalıdaki dört daireyi tek tek satın alan Kamışlı, hepsini birleştirip göz kamaştıran bir saraya dönüştürdü. Yalının fiyatının şu an 40 milyon dolar olduğu konuşuluyor.
TEK KURŞUNLA BU YALIDA ÖLDÜ
Beykoz Kanlıca'daki Mazhar Tan Yalısı'nda 1997 yılında üzücü bir olay yaşanmıştı. Sezer İnanoğlu ile evli olan Nil Pınar İnanoğlu, dairelerden birinde yaşarken tek kurşunla canına kıymıştı. Aynı yalıda Samsunspor'un eski başkanı İsmail Uyanık da oturmuştu. Bir gece yalıya giren hırsızlar, Başkan Uyanık'ı spreyle uyutup lüks otomobilini çalmıştı.
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