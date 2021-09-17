17 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının yeni yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışmacıyı hangi isimin kazanacağı merak ediliyor. Cuma günü yarışmayı kazanacak isim 15 bin TL'nin sahibi olacak. İşte, 17 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Cuma büyük ödül...

17 EYLÜL ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de cuma günleri yarışmayı kazanan isim belli oluyor. TV8 ekranlarında 5. bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkan programda yarışmayı kazanan isim belli oldu. 15 bin TL büyük ödülü kazanan isim ÖZLEM oldu.