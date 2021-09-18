Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon tarihi açıklandı mı?

Ancak ATV dizilerinin genel olarak Eylül ayının ikinci haftasında yayınlanmaya başlaması sebebiyle, dizinin Eylül ayında ekranlarda olacağı söylenebilir. Sevilen dizinin 21 veya 28 Eylül Salı günü gibi veya bu tarihlere yakın bir tarihte ekranlarda olması bekleniyor.