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Barbaroslar Hızır Reis kimdir, gerçek adı ne? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Ulaş Tuna Astepe kimdir? Instagram hesabı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.09.2021
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Barbaroslar Hızır Reis kimdir, gerçek adı ne? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Ulaş Tuna Astepe kimdir? Instagram hesabı...

Barbaroslar Hızır Reis kimdir, gerçek adı ne? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Barbaroslar'ın kadrosu güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Hızır Reis karakterine Ulaş Tuna Astepe hayat veriyor. İşte, Barbaroslar Hızır Reis kimdir, gerçek adı ne? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Ulaş Tuna Astepe kimdir? Instagram hesabı...

Barbaroslar Hızır Reis kimdir, gerçek adı ne? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Ulaş Tuna Astepe kimdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Barbaroslar için geri sayım sürüyor. Kadrosunda önemli isimleri bulunduran dizide Ulaş Tuna Astepe, Hızır Reis karakterine hayat veriyor. İşte, Barbaroslar Hızır Reis kimdir, gerçek adı ne?

TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilecek dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Hızır Reis karakterini Ulaş Tuna Astepe canlandıracak.

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

1 Ocak 1988 yılında İzmitte dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini İstanbul Lisesi'nde tamamlayan oyuncu, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. 2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yaptıktan sonra tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başlamıştır. 'Cam Yapraklar' ve 'Bayrak' oyunlarındaki performansıyla tiyatro severlerin beğenisi kazanmıştır.

Ulaş Tuna Astepe, televizyon dünyasındaki oyunculuk kariyerine 2012 yılında yayınlanan Karadayı adlı dizi ile ilk adımını atmıştır. Dizide, Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel ile birlikte rol alarak Orhan Kara karakterini canlandırmıştır. Başarılı performansı sayesinde dikkatleri üzerine toplayan Astepe'nin, ikinci iddialı dizisi Analar ve Anneler dizisi oldu. Oyunculuk alanında hızla ilerleyen oyuncu, bir çok dizi, film, tiyatro ve kısa filmde rol alarak izleyici ile buluştu.

Ulaş Tuna Astepe en son Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya adlı dizide Alaz karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı. Dizinin final yapmasının ardından ekranlara ara veren Astepe, ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'de, Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı olan Tahir karakterine hayat verdi.

1.89 metre boyunda ve 80 kilo olan Ulaş Tuna Astepe, Oğlak burcudur.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Sen Anlat Karadeniz (dizi) – 2018

Rüya (dizi) – 2017

Körfez (sinema filmi) – 2016

Balık Havuzu (kısa film) – 2015

Analar ve Anneler (dizi) – 2015

Zayiat (kısa film) – 2013

Meşakkat ve Karısı (kısa film) – 2013

Babamın Cesetleri (tiyatro oyunu) – 2013

Karadayı (dizi) – 2012

Cam Yapraklar (tiyatro oyunu) – 2012

Bayrak (tiyatro oyunu) – 2011

Üniversiteli (kısa film) – 2010

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