Barbaroslar Hızır Reis kimdir, gerçek adı ne? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Ulaş Tuna Astepe kimdir? Instagram hesabı...

Ulaş Tuna Astepe, televizyon dünyasındaki oyunculuk kariyerine 2012 yılında yayınlanan Karadayı adlı dizi ile ilk adımını atmıştır. Dizide, Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel ile birlikte rol alarak Orhan Kara karakterini canlandırmıştır. Başarılı performansı sayesinde dikkatleri üzerine toplayan Astepe'nin, ikinci iddialı dizisi Analar ve Anneler dizisi oldu. Oyunculuk alanında hızla ilerleyen oyuncu, bir çok dizi, film, tiyatro ve kısa filmde rol alarak izleyici ile buluştu.