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Türkiye'nin en yüksek rakımlı ilk 3 ili hangisidir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.09.2021 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
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Türkiye’nin en yüksek rakımlı ilk 3 ili hangisidir?

Türkiye'nin en yüksek rakımlı ilk 3 ili hangisidir? ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne oldu. Sorulan Türkiye'nin en yüksek rakımlı ilk 3 ili hangisidir?

Türkiye'nin en yüksek rakımlı ilk 3 ili hangisidir? ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Türkiye'nin en yüksek rakımlı ilk 3 ili hangisidir?

SORU: Türkiye'nin en yüksek rakımlı ilk üç ili hangileridir?

A- Ağrı - Iğdır - Van
B- Ardahan - Erzurum - Kars (CEVAP)
C- Bayburt - Bitlis - Yozgat
D- Karaman - Muş - Sivas

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