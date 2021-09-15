Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde; Alina Boz, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. En fazla izlenen diziler arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezon paylaşımları heyecanla takip edildi. Oyuncuların paylaşımlarıda merakla takip ediliyor.

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix'in gençlik dizisi Aşk 101'in 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Tanıtımda 'Final sezonuyla geri dönüyor' ifadelerinin yer almasıyla birlikte dizinin bu sezon final yapacağı kesinleşti. Dizi, 30 Eylül'de Netflix'te izleyicilerle buluşacak.