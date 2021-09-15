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Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.09.2021
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Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dizinin hayranları yayınlanacak 2. sezon için tarih açıklamasını bekliyor. Netflix'in en fazla takip edilen Türk yapımları arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Yayınlanan ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin, yeni sezon paylaşımları büyük heyecan yaratmıştı. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde; Alina Boz, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. En fazla izlenen diziler arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezon paylaşımları heyecanla takip edildi. Oyuncuların paylaşımlarıda merakla takip ediliyor.

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix'in gençlik dizisi Aşk 101'in 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Tanıtımda 'Final sezonuyla geri dönüyor' ifadelerinin yer almasıyla birlikte dizinin bu sezon final yapacağı kesinleşti. Dizi, 30 Eylül'de Netflix'te izleyicilerle buluşacak.

Geçtiğimiz yıl izleyicilerle buluşan Netflix dizisi "Aşk 101", ikinci sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor.

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Kubilay Aka, Alina Boz, ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı.

Aşk 101, 2. sezonuyla 30 Eylül'de izleyicilerle buluşacak.

Netflix'in Türkiye yapımı olan dizisi "Aşk 101", 90'lı yıllarda geçiyor ve dışlanmış, özel hayatlarında sorunlar yaşayan bir grup gencin hikâyesini anlatıyor. Senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Ece Yüksel, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yer alıyor.

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