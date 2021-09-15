Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dizinin hayranları yayınlanacak 2. sezon için tarih açıklamasını bekliyor. Netflix'in en fazla takip edilen Türk yapımları arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Yayınlanan ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin, yeni sezon paylaşımları büyük heyecan yaratmıştı. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde; Alina Boz, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. En fazla izlenen diziler arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezon paylaşımları heyecanla takip edildi. Oyuncuların paylaşımlarıda merakla takip ediliyor.
AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Netflix'in gençlik dizisi Aşk 101'in 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Tanıtımda 'Final sezonuyla geri dönüyor' ifadelerinin yer almasıyla birlikte dizinin bu sezon final yapacağı kesinleşti. Dizi, 30 Eylül'de Netflix'te izleyicilerle buluşacak.
Geçtiğimiz yıl izleyicilerle buluşan Netflix dizisi "Aşk 101", ikinci sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor.
Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Kubilay Aka, Alina Boz, ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı.
Aşk 101, 2. sezonuyla 30 Eylül'de izleyicilerle buluşacak.
Netflix'in Türkiye yapımı olan dizisi "Aşk 101", 90'lı yıllarda geçiyor ve dışlanmış, özel hayatlarında sorunlar yaşayan bir grup gencin hikâyesini anlatıyor. Senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Ece Yüksel, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yer alıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Survivor All Star 2022 için kritik isim... Geçen sezon tozu dumana katmıştı! Bu kez an meselesi...
- 3600 ek gösterge son durum: 3600 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? 3600 kimleri, meslekleri kapsayacak?
- 1990'da İzlanda'ya maça giderken mola verdikleri Londra'da Duty Free yazısının bedava anlamına geldiğini sanıp aldıklarının parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir?
- Jül Sezar kimin mezarını ziyaret etmiştir? Kim Milyoner sorusu
- iPhone 13 Türkiye fiyatı ne kadar olacak? iPhone 13, Pro Max, iPad Mini Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?
- SGK tarafından toplu ödeme müjdesi! Başvuranın hesabına en az 6.000 TL yatıyor! Süreyi kaçıran alamıyor...
- Emeklinin yüzünde güller açacak! SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine zam yolda! 3.439 TL altında...
- iPhone 13 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 13 Mini, Pro ve Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar? Çıkış tarihi...
- Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı 100. dönem personel ataması hangi tarihte yapılacak?
- İşi olmayanlara ödeme fırsatı! Yüzler gülecek, derin nefes aldıracak! İşte, en düşük ve en yüksek ödeme...
- İkinci el araba alacaklar dikkat! Binek ve hafif ticari araçta dikkat çeken rakam! Volkswagen, Renault, Ford, Fiat...