Anne ve baba güvercinler yumurtadan çıktıkları ilk birkaç gün hangisiyle beslerler? ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Anne ve baba güvercinler yumurtadan çıktıkları ilk birkaç gün hangisiyle beslerler?

SORU: Anne ve baba güvercinler yavrularını yumurtadan çıktıktan ilk birkaç gün hangisiyle beslerler?

A- Karınca

B- Yumurta atıkları

C- Solucan

D- Kuş Sütü (CEVAP)