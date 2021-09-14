Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz 2. sezon tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk bölümüyle büyük bir ilgi çeken Sadakatsiz'in 2. sezonu için artık geri sayım başlamış durumda. Başrolünde Cansu Dere'nin yer aldığı dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimlerin de katılacağı iddia edildi. İşte, Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor?

SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Asya, Derin'le konuşmak üzere kapısına dayanıyor. Derin Asya'nın konuşma teklifini kabul ediyor. Gönül ise Derin'in gitmesine karşı çıksa da başarılı olamıyor. Derin ve Asya arabayla uçurumun eşiğinde ölümle karşı karşıya geliyor. Asya ve Derin, uçurumdan yuvarlanıyor.