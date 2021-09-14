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Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz 2. sezon tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2021
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Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz 2. sezon tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?

Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Sadakatsiz, geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Başrollerinde; Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in yer aldığı dizinin yeni sezonu merak ediliyor. İşte, Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz 2. sezon tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?

Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Sadakatsiz 2. sezon tarihi belli oldu mu, açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk bölümüyle büyük bir ilgi çeken Sadakatsiz'in 2. sezonu için artık geri sayım başlamış durumda. Başrolünde Cansu Dere'nin yer aldığı dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimlerin de katılacağı iddia edildi. İşte, Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor?

SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Asya, Derin'le konuşmak üzere kapısına dayanıyor. Derin Asya'nın konuşma teklifini kabul ediyor. Gönül ise Derin'in gitmesine karşı çıksa da başarılı olamıyor. Derin ve Asya arabayla uçurumun eşiğinde ölümle karşı karşıya geliyor. Asya ve Derin, uçurumdan yuvarlanıyor.

SADAKATSİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sadakatsiz, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları sete çıktı. Sadakatsiz'in yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor.

SADAKATSİZ'E YENİ OYUNCU

Medyapım'ın sosyal medya hesabından "Şahane bir haberimiz var" şeklinde yapılan duyuruya göre; 'Sadakatsiz'e flaş bir transfer gerçekleşti.

Geçtiğimiz sezon 'Alev Alev' adlı dizide başrol oynayan başarılı oyuncu Berkay Ateş, ikinci sezonu merakla beklenen 'Sadakatsiz' dizisinde rol alacak. Ateş'in hayat vereceği karakter ise henüz açıklanmadı.

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