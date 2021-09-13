Boğaç Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Oyuncu Boğaç Aksoy hastalığı nedir?
Boğaç Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Ünlü oyuncu Boğaç Aksoy hastalıkla mücadele ederken 21 gün hastanede yatacağını ve kemoterapi tedavisine devam ettiğini duyurdu. Ünlü oyuncunun bu paylaşımının ardından Boğaç Aksoy kimdir, kaç yaşındadır sorularına da arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. Peki; Boğaç Aksoy hastalığı nedir? İşte detaylar!
Boğaç Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Tedavisi devam eden ünlü oyuncu Boğaç Aksoy hastalığı nedir? Bir dönem Kanal D dizisi Arka Sokaklar'daki rolüyle de hatırlanan Boğaç Aksoy'un kanserle mücadelesinin devam ettiği öğrenildi. Aksoy, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
BOĞAÇ AKSOY HASTALIĞI NEDİR?
Arka Sokaklar dizisinde 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren Boğaç Aksoy'un lenf kanseriyle mücadelesi devam ediyor. Aksoy, son sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi.
Tedavide son aşamaya geçildiğini duyuran Boğaç Aksoy, Instagram'dan yayınladığı videoda şunları söyledi:
"Ekim ayında son mücadelemiz başlıyor. Sevgili dostlarım, 'Beni iyileştirdin anne' dediğimde bu doğruydu. İlk günden bu güne harika yol katettik. Yüzde 95 oranında PET temiz çıktı. Ancak T hücreli non hockın olduğum için şimdi son kez hücre tedavisi ve maksimum dozda kemoterapi alacakmışım. Benim için de sürpriz oldu. 21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak. Allah'ın izniyle, bir daha tekrarlamamak üzere bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler, saygılar herkese…"
BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?
30 Temmuz 1989 İzmit doğumlu Boğaç Aksoy, 2006 yılında Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamladı. Arka Sokaklar dizisi ile yıldızı parlayan Boğaç Aksoy oyunculuk eğitimini ise Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün kuruculuğunu yaptığı Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde tamamladı. Oyunculuk hayatından önce ışıkçı olarak çalıştığını ve sahne tozu yuttuğunu belirten Aksoy, daha sonra pek çok reklam filmlerinde rol almıştı.
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