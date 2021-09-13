Boğaç Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Oyuncu Boğaç Aksoy hastalığı nedir?

BOĞAÇ AKSOY HASTALIĞI NEDİR?

Arka Sokaklar dizisinde 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren Boğaç Aksoy'un lenf kanseriyle mücadelesi devam ediyor. Aksoy, son sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi verdi.

Tedavide son aşamaya geçildiğini duyuran Boğaç Aksoy, Instagram'dan yayınladığı videoda şunları söyledi:

"Ekim ayında son mücadelemiz başlıyor. Sevgili dostlarım, 'Beni iyileştirdin anne' dediğimde bu doğruydu. İlk günden bu güne harika yol katettik. Yüzde 95 oranında PET temiz çıktı. Ancak T hücreli non hockın olduğum için şimdi son kez hücre tedavisi ve maksimum dozda kemoterapi alacakmışım. Benim için de sürpriz oldu. 21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak. Allah'ın izniyle, bir daha tekrarlamamak üzere bu hastalıktan kurtulmak istiyorum. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler, saygılar herkese…"