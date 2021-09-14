Fenerbahçe taraftarından Alişan’ı duygulandıran pankart

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, Temmuz ayında koronavirüse yenik düştü. Uzun süre gördüğü tedavinin ardından hastalığa yenik düşen Tektaş'ın kaybı sevenlerini yasa boğdu. Kardeşinin ölümünün ardından zor günler geçiren Alişan, Fenerbahçe taraftarının jestiyle duygulandı.

Hem Alişan'ın hem de Selçuk Tektaş'ın Fenerbahçeli olması, statta da unutulmadı.

Sivas maçında 'Büyük Fenerbahçeli Selçuk Tektaş" pankartı açan Fenerbahçeli taraftara, Alişan da teşekkür etti.