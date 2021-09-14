Özcan Deniz ve Feyza Aktan darp davasında yeni perde! “Beni zora sokmak için yaptı”

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Özcan Deniz ile şikayetçi Feyza Aktan avukatlarıyla katıldı. Kimlik sorgusu yapılan Özcan Deniz lise mezunu olduğunu ve aylık 20 bin TL aylık geliri olduğunu belirtti.

Savunması sorulan Özcan Deniz, "Şikayetçiye şiddet uyguladığıma dair iddiaları reddediyorum. Boşanma sürecince olduğumuz için bu iddiaların başka amaçlara matuf olduğunu düşünüyorum. Şikayetçi ile aramızda velayet davası vardır, velayet davasında beni zor duruma sokmak için bunları yapmaktadır. Bahsi geçen anlara dair, davacının da reddedemeyeceği, o bahsettiği anlarda yanımızda olan tanıkları da dinletmek isterim. Suçlamaları reddediyorum" dedi.