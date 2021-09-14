Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak? Masumlar Apartmanı 2. sezonu bugün başlayacak mı?
Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı yaz döneminde ayrılıklar ve yeni katılacak oyuncularla gündeme geldi. Başrollerinde; Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın yer aldığı dizinin yeni sezonu merak ediliyor. İşte, Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak? Masumlar Apartmanı 2. sezonu bugün başlayacak mı?
Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak? Masumlar Apartmanı 2. sezonu bugün başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuna Melisa Şenolsun katıldı. 1.sezonu ile ekranlara damga vuran Masumlar Apartmanı dizisinin 2.sezonunun başlamasına kısa bir süre kaldı. Dizinin yeni sezon tarihi merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak?
MASUMLAR APARTMANI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı, yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam 20.00'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi isimlerin yanı sıra yeni sezon kadrosuna Melisa Şenolsun'u dahil eden Masumlar Apartmanı'nın geçen sezon nefes kesen finalinin ardından heyecan kaldığı yerden devam edecek.
YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
İnci'nin ölümünün ardından geçen zamanda kimsenin hayatın yeni zorluklarıyla mücadele edecek hali kalmamıştır. Memduh ve Ege birbirlerine ve apartmandakilere destek olmaya çalışırken, Han'ın hastaneden çıktıktan sonra kendini eski hayatına tamamen kapatması Safiye başta olmak üzere herkesi etkiler. Artık evdeki sorunlar içinden çıkılmaz bir hal almıştır.
Han'ın durumu, Naci'nin hastalığı Safiye'nin takıntılarını çok daha ileri bir safhaya taşır. Gülben, her zamanki gibi ailesinin yanında olmak için kendi mutluluğundan vazgeçer. Hikmet ise ilerleyen hastalığının etkilerini yaşarken unutkanlığı sebebiyle herkese zor anlar yaşatmaya devam eder. Sonunda bu duruma dayanamayan Neriman ipleri eline alır ve bir adım atar. Ancak apartmana gelen beklenmedik bir misafir işin seyrini değiştirecektir.
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