EDHO ne zaman başlıyor? 14 Eylül EDHO bu akşam var mı? EDHO 7. sezon başlıyor mu?
EDHO ne zaman başlıyor? 14 Eylül EDHO bu akşam var mı? ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 7. sezonuyla birlikte ekranlara dönüyor. Geçtiğimiz yıllarda her hafta Salı günü ekranlara gelen EDHO’nun bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Birçok dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte gözler dizinin yeni sezonuna çevrildi. Peki; 14 Eylül EDHO ne zaman başlıyor? EDHO bu akşam var mı? İşte detaylar!
14 Eylül EDHO bu akşam var mı? EDHO ne zaman başlıyor? ATV'de her yeni sezonu izleyenleri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'nun yeni sezonu merakla bekleniyor. Dizinin son sezonunda masada dökülen kan ve intikam planlarının bozulmasıyla birlikte gözler 7. sezona çevrildi. Dizilerin yeni sezonlarının başlamasıyla birlikte gözler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a çevrildi. Peki; 14 Eylül EDHO bu akşam var mı? EDHO ne zaman başlıyor?
EDHO BU AKŞAM VAR MI?
14 Eylül Salı akşamı ATV ekranlarında EDHO dizisi bulunmuyor. ATV yayın akışına göre bu akşam Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programı olacak.
EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağına ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
EDHO YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?
Yeni sezonu itibariyle hikayenin tamamen değişeceği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 7. sezon hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Özellikle Hızır Çakırbeyli rolü ile diziyi sırtlayan başarılı oyuncu Oktay Kaynarca yeni katılan oyuncuları sevinçle karşıladı.
EDHO'ya katılacak yeni oyuncular dizinin başro karakteri Hızır Çakırbeyli için hayati öneme sahip oldu. Oktay Kaynarca'nın daha önce Kurtlar Vadisi dizisinde yakın arkadaşları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katılınca oyuncunun sevinci de tarif edilmez oldu. Dizide çok fazla oynanamış olsalar da Kaynarca eski dostlarını yanında görmekten oldukça memnun oldu.
ATV ekranlarında 7. sezonunda start verecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hikayesi ile de bambaşka bir hal alacak. Diziye yeni sezonda Muhammed Cangören ve Sefa Zengin katılıyor. Başarılı oyuncuların diziye katılma ihtimali çok yüksek olsa da henüz kesin bir imza atıladı.
Yapımcı şirketin yeni oyuncu transferleri ile birlikte oyuncu kadrosu da gittikçe zengileşeceğe benziyor. Dizinin gidişatı açısından da gerekli olan bu oyuncu anlaşmaları sonrası EDHO bu sezonda da reytingleri alacak.
Öte yandan diziye bomba bir transfer haberi de ortaya çıktı. EDHO ekibine oyuncu Uğur Yücel dahil oldu. Altuntaş'a göre, taraflar kesin olarak anlaştı.
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