EDHO ne zaman başlıyor? 14 Eylül EDHO bu akşam var mı? EDHO 7. sezon başlıyor mu?

ATV ekranlarında 7. sezonunda start verecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hikayesi ile de bambaşka bir hal alacak. Diziye yeni sezonda Muhammed Cangören ve Sefa Zengin katılıyor. Başarılı oyuncuların diziye katılma ihtimali çok yüksek olsa da henüz kesin bir imza atıladı.

Yapımcı şirketin yeni oyuncu transferleri ile birlikte oyuncu kadrosu da gittikçe zengileşeceğe benziyor. Dizinin gidişatı açısından da gerekli olan bu oyuncu anlaşmaları sonrası EDHO bu sezonda da reytingleri alacak.

Öte yandan diziye bomba bir transfer haberi de ortaya çıktı. EDHO ekibine oyuncu Uğur Yücel dahil oldu. Altuntaş'a göre, taraflar kesin olarak anlaştı.