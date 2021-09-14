1990'da İzlanda'ya maça giderken mola verdikleri Londra'da Duty Free yazısının bedava anlamına geldiğini sanıp aldıklarının parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir? ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 1990'da İzlanda'ya maça giderken mola verdikleri Londra'da Duty Free yazısının bedava anlamına geldiğini sanıp aldıklarının parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir?

SORU: 1990'da İzlanda'ya maça giderken mola verdikleri Londra'da havalimanındaki Duty Free yazısının bedava anlamına geldiğini sanıp aldıklarının parasını ödemeyip gözaltına alınanlar kimlerdir?

A- SSCB Buz Hokeyi Milli Takımı oyuncuları

B- Arnavutluk Futbol Milli Takımı oyuncuları (Cevap)

C- Pakistan Çim Hokeyi Milli Takımı oyuncuları

D- Romanya Hnetbol Takımı oyuncuları