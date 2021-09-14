Koray Avcı'nın acı kaybı! Tek bir istekte bulundu
Şarkıcı Koray Avcı baba acısıyla sarsıldı. Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı, hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü sanatçıya ünlü isimlerden başsağlığı mesajları geldi. Cenaze töreni için çiçek gönderilmesini istemeyen şarkıcı sevenlerinden tek bir istekte bulundu.
Ünlü şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı yaşamını yitirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının hayatını kaybettiğini duyuran Koray Avcı, cenaze töreni hakkında bilgiler de paylaştı.
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Babasının ölümüyle yıkılan şarkıcı, paylaşımında "Babamız Veysel Medet Avcı'yı kaybettik. Cenazesi, yarın (14 Eylül Salı) Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde kılınacak öğle namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir" dedi.
"LÖSEV'E BAĞIŞ YAPIN"
Avcı, cenaze töreni için çiçek göndermek isteyen yakınlarına da "Kovid-19 sebebiyle cenazeye katılım sınırlı olacaktır. Başsağlığı dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Çiçek gönderilmesini LÖSEV'e bağış yapılmasını rica ederiz" çağrısında bulundu.
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