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Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan’dan ayrılık iddialarına jet yanıt

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.09.2021
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Kalp Yarası’nın yıldızı Gökhan Alkan’dan ayrılık iddialarına jet yanıt

Kalp Yarası’ndaki performansıyla adından söz ettiren Gökhan Alkan, bir süredir aşk yaşadığı Nesrin Cavadzade ile kısa süre önce nişanlanmıştı. Evlilik hazırlıkları yapan çiftin, şiddetli kavga ettiği ve ayrıldığı iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından Gökhan Alkan’dan manidar paylaşım geldi.

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın yıldızı Gökhan Alkan, hakkında çıkan iddialara sosyal medyada yaptığı paylaşımla cevap verdi.

AYRILDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Nikah masasına oturması beklenen iki ünlü oyuncu Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade'den sabah saatlerinde kötü haber gelmişti. Kavga sonucu ayrıldıkları iddia edilen iki ünlü tarafında yeni bir gelişme yaşandı.

MANİDAR PAYLAŞIM

Taraflardan resmi açıklama gelmezken bugün akşam saatlerinde ünlü oyuncu Gökhan Alkan konuyla ilgili manidar bir paylaşım yaptı.

"O YAR BENİM KİME NE!"

Gökhan Alkan, "Nesimi'ye sormuşlar, "Yârin inen hoş musun?" Hoş oluyum, olmuyayım, O yâr benim, kime ne!" ifadelerini kullanarak ayrılık iddialarına da cevap verdi.

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