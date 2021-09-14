Jül Sezar kimin mezarını ziyaret etmiştir? Kim Milyoner sorusu

Jül Sezar kimin mezarını ziyaret etmiştir? ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Jül Sezar kimin mezarını ziyaret etmiştir?

SORU: Jül Sezar kimin mezarını ziyaret etmiştir?

A- Korkunç İvan

B- Cengiz Han

C- Büyük İskender (CEVAP)

D- Kanuni Sultan Süleyman