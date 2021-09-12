Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu sosyal medyanın diline düştü! Alay konusu oldu!

SEYİRCİLER HAYRİ'Yİ BEKLİYOR

Seyirciler genel olarak dizinin oldukça sıkıcı ve durağan geçtiğini belirtirken, Hayri karakterinin bir an önce diziye dahil olup bu durağanlığı ortadan kaldırması gerektiğini savundu. Ancak dizi ile ilgili en çok konuşulan konu, dizide Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu'nun oyunculuğu oldu. Bu konuda uzun süredir eleştiri alan Şerifoğlu'nun kendisini geliştirmesi gerektiğini daha önce defalarca gündeme geldi.