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Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan: Büyük Selçuklu 1. bölüm Eylül’de mi?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.09.2021
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Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan: Büyük Selçuklu 1. bölüm Eylül’de mi?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 1. bölümüyle ekranlara gelecek. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı olarak nitelendirilen dizi oyuncu kadrosu ve konusuyla da dikkat çekiyor. Selçuklu ve Türk tarihinin eşsiz hükümdarı Sultan Alparslan’ın hikayesinin anlatılacağı dizi için geri sayım başladı. Peki; Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor?

Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? TRT 1 ekranlarında geçtiğimiz sezon yayımlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı olan Alparslan: Büyük Selçuklu 1. bölüm merakla bekleniyor. Dizinin tanıtım videosu geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Peki; Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk sezonda 'Uyanış: Büyük Selçuklu' ismiyle Selçuklu İmparatorluğu'nun Melikşah döneminin anlatıldığı, ikinci sezonda ise Sultan Alparslan'ın hayatının konu edinileceği 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinin ilk tanıtımı yayımlandı.

Barış Arduç, Fahriye Evcen, Yurdaer Okur ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı dizi yakında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sabbah ve Mitras, Baturalp ve Başulu ile birlikte Sencer ve Tapar'ı da tuzağa düşürmüştür. Selçuklulara altın darbeyi sonunda vurabileceklerini düşünen Sabbah ve Mitras, karşılarında birden Melikşah'ı bulmuştur. İki taraf arasında yaşanacak mücadele sonucunda taraflar önemli bir yara alacaktır. Melikşah, sonunda Sabbah ve Mitras'ı ortadan kaldırmayı başarabilecek midir?

Başulu'yu Kıpçak Diyarı'na götürmeye kararlı olan Baturalp, yaşadığı bu tuzak sonucunda kardeşiyle birlikte gitmekte hala ısrarcı olacak mıdır? Melikşah ile Baturalp arasındaki yüzleşmede neler yaşanacaktır? Melikşah'ın Başulu'ya karşı olan duyguları, saraydaki düzeni nasıl etkileyecektir?

Batıniler'e karşı büyük bir savaş açan Selçuklular'ın hamleleri, Sabbah'ı nasıl etkileyecektir? Kuvel Kalesi fethini durdurmak için elinden geleni yapan Sabbah ile Mitras'ın Melikşah'a karşı olan mücadelelerinde hangi taraf galip gelecektir?

Takipleri sonucunda Terken'in Karahanlı askerlerini çağırttığını öğrenen ve Terken ile Tacülmülk'ü hiç beklemedikleri anda yakalayan Zübeyde Hatun, bu durumu Melikşah'a iletecektir. Melikşah, Terken ile Tacülmülk'ün bu gizli planı karşısında nasıl bir karar alacaktır?

Kuvel Kalesi fethinin ardından son bir görev için Nizamülmülk'le yola koyulmayı planlayan Melikşah'ın geçmişe, atalarına dair duyacakları yepyeni bir sayfa açacaktır.

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