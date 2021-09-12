Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon Eylül ayında başlayacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Çakırbeyli ailesi için kritik adımların atılacağı yeni sezon için gelecek açıklamalar bekleniyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon Eylül ayında başlayacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon Eylül ayında başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde; Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Ceren Benderlioğlu'nun paylaştığı dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?
Yeni bölüm fragmanının henüz yayınlanmaması nedeniyle yeni sezon tarihi henüz netlik kazanmasa da Salı günleri ekranda olan dizinin 14 Eylül ya da 21 Eylül tarihlerinde yeniden ekranlarda olması bekleniyor.
EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.
Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.
Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.
Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.
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