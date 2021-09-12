Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 7. sezon Eylül ayında başlayacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde; Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Ceren Benderlioğlu'nun paylaştığı dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yeni bölüm fragmanının henüz yayınlanmaması nedeniyle yeni sezon tarihi henüz netlik kazanmasa da Salı günleri ekranda olan dizinin 14 Eylül ya da 21 Eylül tarihlerinde yeniden ekranlarda olması bekleniyor.